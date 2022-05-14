في اليوم التالي لإعلان وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، انتخب أخاه محمد بن زايد - 61 عام - بالإجماع من قبل مجلس يضم حكام الإمارات ال7 خلفا له، ليحسم ملف الرئاسة سريعا ويترك التكهنات تحوم حول منصب ولي العهد.

وتتباين توقعات المحللين السياسيين حول الآلية التي سيسير عليها بن زايد في اختيار خليفته في ولاية العهد ويطرح اسمان بقوة على المشهد وهما أبن الرئيس الجديد خالد أو أخيه طحنون.

والشيخ خالد هو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أما الشيخ طحنون فهو مستشار الأمن الوطني ويعد رابع أكبر قائد بالدولة بعد الرئيس وولي العهد ورئيس الوزراء.

وفي 2004 عين الشيخ محمد بن زايد في منصب ولي عهد أبوظبي، وحيث لا توجد مادة في الدستور تنظم اختيار ولي العهد صار العرف إلى أنه تشارك بين أولاد مؤسس الدولة الشيخ زايد لكن ربما يغير الرئيس الجديد هذا المنوال ويعطي دور لأحد أبنائه الأربعة.

ويرى اندرياس كريدج وهو أستاذ مشارك في جامعة كينجز كوليدج بلندن - إحدى أكبر الجامعات في العالم - أن خالد بن محمد بن زايد لديه حظوظ أقوى بتنصيبه وليا للعهد ولكن ربما تتم العملية على مراحل.

وكتب كريدج في تغريدة عبر تويتر " قد يحكم محمد بن زايد لعقدين أو أكثر .. لذلك يمكن تسمية طحنون وليا للعهد بينما يتم فعليا تهيئة خالد له".

ماذا عن طحنون؟

الجدل حول تولي منصب ولي العهد، ارتبط بالتغييرات الحاصلة في الخليج، مع تولي محمد بن سلمان منصب ولي عهد السعودية وهو ابن الملك.

في 2017 أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، محمد بن نايف بن عبد العزيز - ابن شقيقه - وقرر تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد.

في تغريدة عبر تويتر، ربط الباحث بدر السيف وهو أستاذ مساعد في جامعة الكويت، بين بن سلمان والتغييرات الإماراتية، خاصة أن محمد بن سلمان أجرى اتصال بالشيخ طحنون يعزيه في وفاة أخيه الشيخ خليفة.

وقال السيف"إذا كانت المكالمات الهاتفية الدبلوماسية ذات دلالة، فربما يكون طحنون بن زايد ولي العهد القادم، فقد تلقى ولي عهد الكويت اتصالا مماثلا قبل تنصيبه".

في أكتوبر 2020 اتصل محمد بن سلمان بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي وقتها، للتعزية في وفاة أمير الكويت، وخلال أيام تم تنصيب الشيخ مشعل ولي عهد للكويت.

"دور طحنون غير المعلن أهم وأقوى"

لكن طارق فهمي المحلل السياسي المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لا يتوقع أن يكون لطحنون بن زايد دور علني.

وقال فهمي لزاوية عربي"دور طحنون غير المعلن أهم وأقوى".

وعادة ما تكون أفعال أو تحركات رؤساء الأجهزة الأمنية مثل طحنون غير معلنة وهو أحيانا يسهل اتخاذ قرار أو موقف سياسي.

وقد قام مستشار الأمن القومي طحنون - المعروف على المستوى الشخصي بشغفه بالفنون القتالية مثل الكاراتيه والتايكوندو - بزيارة لإيران في ديسمبر الماضي والتي تصدرت عناوين الأخبار وقتها حيث اعتبرت الأولى منذ سنوات.

وتتهم الإمارات إيران باحتلال جزر إماراتية وقد ساءت العلاقات مؤخرا بسبب أيضا دعم إيران لجماعة الحوثيين في اليمن والتي تقود الإمارات بجانب السعودية حرب ضدها منذ 2015.

وقد يفتح هذا باب لاحتمال ثالث بأن يتم اختيار أحد أشقاء محمد بن زايد الآخرين ، الذين تم تعيينهم في الحكومة الإماراتية مثل الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله وزير الخارجية والتعاون الدولي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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