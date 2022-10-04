قال محامو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذين يمثلونه في قضية تطالب بتعويضات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في التماس لمحكمة إن تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء منحه حصانة من الملاحقة القضائية، بحسب ما أوردته رويترز يوم الاثنين.

وطالب المحامون في التماسهم لمحكمة فيدرالية في واشنطن بإسقاط الدعوى، مستشهدين بحالة مشابهة منحت فيها أمريكا حصانة لرئيس دولة أجنبية.

والأسبوع الماضي، قرر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز تعيين نجله ولي العهد في منصب رئيس الوزراء، بمرسوم ملكي في "استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم"، التي تقضي بأن الملك هو رئيس مجلس الوزراء.

وتطالب خطيبة خاشقجي وجماعة حقوقية في دعوى قضائية رفعتها بالولايات المتحدة بتعويضات غير محددة من ولي العهد. وحددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعودي كمتهمين آخرين في القضية.

وكانت المحكمة قد طلبت من وزارة العدل الأمريكية إبداء رأيها بشأن ما إذا كان ولي العهد يتمتع بالحصانة، وحددت 3 أكتوبر موعد نهائي للرد، لكن بعد تعيينه رئيسا للوزراء قالت الوزارة يوم الجمعة الماضي إنها تسعى لتمديد 45 يوم لإعداد ردها على المحكمة "في ضوء هذه الظروف المتغيرة".

وحسب رويترز، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون دي بيتس يوم الاثنين على طلب التمديد، لكنه قال إنه في غياب أدلة دامغة، سيكون هذا هو التمديد الوحيد الذي سيسمح به.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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