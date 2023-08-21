فتحت السلطات الباكستانية تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان (70 عام) لاتهامه بتسريب أسرار الدولة، وفق ما قاله مصدر أمني رفيع لوكالة رويترز يوم الاثنين.

ويقضي خان - الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 - حاليا عقوبة بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهم فساد لأنه لم يفصح عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء.

ويتعلق التحقيق الجديد ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويُزعم أن خان كشف عنها علنا، وفق رويترز.

وزعم خان أن البرقية هي جزء من مؤامرة لأمريكا لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت على سحب الثقة بالبرلمان عام 2022 على خلفية زيارته لموسكو قبل غزو روسيا لأوكرانيا. لكن واشنطن والجيش الباكستاني ينفيان الأمر.

ويُعتقد أن خان لاعب الكريكيت السابق تمكن من الوصول إلى السلطة في عام 2018 -بعد فوزه في الانتخابات- بمساعدة الجيش، لكن منذ أكثر من عام توترت علاقة خان بالجيش وأجهزة استخباراتية لها نفوذ في البلاد، وفق تقارير إعلامية.

وبموجب قانون الأسرار الرسمية في باكستان يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة في قضية تسريب أسرار الدولة بين السجن من سنتين إلى 14 عام، وقد تصل إلى الإعدام، وفق ما نقلته رويترز عن محامين.

وخان ممنوع من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بموجب الحكم الصادر ضده، وهو ما يعني أنه قد لا يتمكن من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، التي سبق ودشن حملة من أجلها.

وتعيش باكستان في أزمة منذ الإطاحة بخان، الذي يحظى بشعبية في البلد، من منصب رئيس الوزراء. ولم ينجح التحالف الحاكم حاليا بباكستان في كسب شعبية بالبلاد في ظل أزمة اقتصادية تشهدها باكستان وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وفق تقارير إعلامية.

للمزيد: رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته بالفساد وقرار بحل البرلمان

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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