يبدأ البنك المركزي الروسي اعتبارا من اليوم الأربعاء في فرض قيود مؤقتة لمدة 6 أشهر على سحب العملات الأجنبية حيث يتم حفظ جميع أموال العملاء في حسابات أو ودائع العملات الأجنبية بعملة الإيداع، لكن يمكن للعميل سحب ما يصل إلى 10 آلاف دولار نقدا بالدولار فقط أيا كانت عملة الإيداع الأصلية وبقية الأموال بالروبل بسعر السوق، بحسب وكالة تاس الروسية الرسمية.

يأتي هذا فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقييد أو حظر استيراد وتصدير بعض المنتجات والمواد الخام من روسيا في عام 2022 لضمان أمن روسيا وتشغيل الصناعة دون انقطاع، على ان تعلن الحكومة في غضون أسبوعين قائمة المنتجات المحظور استيرادها، بحسب ما نقتله وكالة تاس.

بينما خفضت وكالة فيتش، يوم الثلاثاء، التضنيف الائتماني لروسيا للمرة الثانية منذ بداية هذا الشهر إلى "C" من "B"، بعدما كانت خفضته في 2 مارس من BB إلى B، بسبب تداعيات العقوبات نتيجة الحرب الأوكرانية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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