حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من مخاطر حرب نووية، في وقت ترى موسكو أن الدول الغربية تقود حربا بالوكالة في أوكرانيا مع الإعلان عن مزيد من دعم عسكري لكييف.

وقال لافروف في مقابلة مع التليفزيون الحكومي، نقلتها رويترز، إنه على العالم ألا يقلل من شأن المخاطر الكبيرة للصراع النووي، كما أن إمداد الناتو بالأسلحة لأوكرانيا يعني في جوهره أن الحلف الغربي منخرط في حرب بالوكالة مع روسيا.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين على بيع محتمل لذخيرة بقيمة 165 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحزمة يمكن أن تشمل ذخيرة مدافع الهاوتزر و الدبابات وقاذفات القنابل اليدوية.

وفيما طالب سفير موسكو في واشنطن، الولايات المتحدة بوقف الشحنات وحذر من أن الأسلحة الغربية تؤجج الصراع، قال لافروف أن "الحرب تعني الحرب" في إشارة لدعم حلف الناتو لكييف.

وغيرت روسيا استراتيجيتها في الحرب التي تشنها منذ شهرين إلى شرق أوكرانيا بعد سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف التي لم تتمكن من السيطرة عليها.

ويسعى الرئيس الرورسي للسيطرة على منطقة دونباس – التي أعلن اعترافه باستقلالها – والتي تضم منطقة لوهانسك ودونيتسك.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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