أرسل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دعوة إلى نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح لإجراء زيارة رسمية إلى إيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية يوم الخميس.

وتسلم وزير الخارجية الكويتي الدعوة أثناء لقاء مع سفير إيران الجديد لدى الكويت محمد توتونجي لاستلام نسخة من أوراق اعتماده، وفق بيان الخارجية الكويتية.

تأتي الدعوة الإيرانية في ظل توترات أثيرت مجددا بسبب حقل غاز الدرة البحري المتنازع عليه. فقد جددت الكويت والسعودية، في بيان في الساعات الأولى من يوم الخميس، التأكيد على أن ملكية حقل الدرة بكامله تعود لهما وحدهما فقط، وذلك بعد حديث إيران خلال الفترة الماضي عن استعدادها لبدء التنقيب في الحقل.

والخلاف حول حقل الدرة يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وتقول طهران إن لها أحقية فيه وإن أجزاء منه تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، كما أنها لا تعتبر اتفاقية أبرمت بين السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل قانونية.

وجددت السعودية والكويت، في بيان الخميس، دعواتهما السابقة لإيران للتفاوض حول ترسيم الحدود مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد وطهران كطرف آخر.

وشهدت العلاقات العربية - الإيرانية تحسن مع اتفاق إعادة العلاقات بين طهران والرياض في مارس الماضي، فيما بقي ملف حقل الدرة البحري معلقا إلى الآن.

وسبق وقالت السعودية في شهر يوليو الماضي إنها والكويت وحدهما تملكان بشكل مشترك حقل الدرة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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