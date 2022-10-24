فاز ريتشي سوناك (42 عام) بزعامة حزب المحافظين ورئاسة حكومة بريطانيا بعدما كان المنافس الوحيد الذي نجح في تخطي الحد الأدنى من الأصوات اللازم للترشح للتنافس على زعامة الحزب والبالغ 100 صوت.

وفي خطابه بعد إعلان فوزه، تعهد سوناك بتوحيد حزب المحافظين والبلاد، قائلا إن ذلك هو السبيل الوحيد للتغلب على "التحدي الاقتصادي العميق" الذي تواجهه المملكة المتحدة.



وتشهد بريطانيا أزمة اقتصادية مع ارتفاع التضخم وفائدة السندات الحكومية، وهبوط الجنيه الإسترليني أمام الدولار، فيما تسود حالة من التخبط حول السيناريو الأمثل للخروج من ذلك الوضع.



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من هو ريتشي سوناك؟

(بحسب تقارير إعلامية وموقعه الإلكتروني)

- هو ابن مهاجرين من أصول هندية تعود إلى بنجاب بالهند، حيث كان والده طبيب ووالدته صيدلانية، وهاجرت عائلته إلى بريطانيا في الستينيات.

- ولد في ساوثامبتون عام 1980، ودرس في وينشستر كولدج، وجامعتي أوكسفورد وستانفورد.

- كان من بين أولى تجاربه مع مجال الأعمال التجارية حينما عمل في صيدلية والدته.

- عمل محلل مالي في بنك غولدمان ساكس، وفي صندوقي تحوط.

- انضم للبرلمان في عام 2015، وبعدها بـ 7 سنوات أصبح رئيسا للوزراء.

- هو أصغر رئيس وزراء في بريطانيا في أكثر من 200 سنة، كما أنه الأول من أصول هندية ومن ذوي البشرة الملونة.

- جاء تعيينه في يوم عيد الديوالي (عيد الأنوار) وهو من أشهر أعياد الديانة الهندوسية، التي لها أتباع عديدين في الهند.

- في يوليو 2019 تم تعيين سوناك في الخزانة حيث كان مسؤول عن الإنفاق العام.

- في فبراير 2020 أصبح وزير للمالية في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، وظل في منصبه حتى يوليو 2022 حينما استقال منه.

- من أبرز ما قدمه خلال توليه حقيبة وزارة المالية هو برنامج الدعم الاقتصادي وقت جائحة كورونا بقيمة 350 مليار جنيه إسترليني، وكان السبب وراء ارتفاع شعبيته.

- كان من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- يُعتقد أن سوناك من أغنى أعضاء البرلمان، كما أن زوجته هي ابنة الملياردير الهندي إن.آر نارايانا مورثي، مؤسس شركة إنفوسيس المحدودة عملاقة استشارات الأعمال.



- تتجاوز ثروته وثروة زوجته الـ 730 مليون جنيه إسترليني وهي تقريبا ضعف ثروة الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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