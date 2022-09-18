ذكر بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأحد أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سينوب عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية المقررة يوم الاثنين.

وبحسب البيان، فقد غادر رئيس الوزراء القاهرة صباح الأحد متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سيقدم أيضا واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة.

وكان الرئيس المصري هاتف الملك تشارلز الثالث لتقديم العزاء، كما تبادلا أطراف الحديث حول عدد من القضايا المشتركة أهمها تغير المناخ، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على فيسبوك يوم السبت.

وأعُلن خلال الأيام الماضية سفر عدد من الحكام العرب لتقديم العزاء أو المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث، بينهم أمير قطر تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدلله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب بيانات حكومية ووكالات الأنباء الرسمية العربية.

وبحسب بي بي سي، فقد أرسلت بريطانيا دعوات لحضور الجنازة، التي يتوقع أن يبلغ عدد حضورها 500 شخصية عالمية.

للمزيد: عدد من الحكام العرب يسافرون لتقديم العزاء في الملكة إليزابيث



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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