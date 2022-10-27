أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء الجديد ريتشي سوناك لن يحضر قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وأرجعت الحكومة تخلف سوناك عن حضور قمة المناخ إلى "التزامات محلية مُلحة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة ستكون ممثلة بالكامل في قمة المناخ برئيس "كوب 26" ألوك شارما ووزراء آخرين.

وستُعقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا