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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي تأييده وتوجيهه لفتح المجلس تحقيق رسمي لعزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، على خلفية مزاعم بتربحه من الأعمال التجارية لعائلته، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يوم الثلاثاء.

ويتعلق التحقيق بمزاعم الجمهوريين بأن بايدن تربح من التعاملات التجارية لنجله، هانتر بايدن، قبل تولي الرئيس منصبه، إلا أنهم لم يقدموا أي أدلة تثبت تلك الشكوك، وفق وسائل الإعلام.

وقال مكارثي للصحفيين: "أوجه لجان مجلس نوابنا لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن".

وأشار رئيس مجلس النواب، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إلى أن مزاعم الشبهات حول بايدن تتعلق بسوء استخدام السلطة والفساد.

وأضاف أن هذا التحقيق سيُمكن من جمع الأدلة اللازمة والأجوبة بشأن الأمر لتقديمها للشعب الأمريكي، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وبايدن، الذي تولى الرئاسة عقب فوزه على منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، يسعى للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي أعلن ترامب أيضا عزمه الترشح لها.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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