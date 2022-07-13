غادر رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا البلاد هاربا من احتجاجات متصاعدة ضده وصلت إلى اقتحام مقر إقامته السبت الماضي، وفوض صلاحياته لرئيس الوزراء ليصبح رئيس بالإنابة والذي فرض حالة طوارئ بالبلاد، بحسب وسائل إعلام تحدثت لمصادر وتصريحات رسمية.

وفقا لبي بي سي، فر راجاباكسا (73 عام) وزوجته وفردي أمن على متن طائرة عسكرية الأربعاء إلى جزر المالديف، على أن يسافر لدولة أخرى بعد ذلك.

غادر أيضا وزير المالية السابق باسل راجاباكسا وهو شقيق الرئيس، ويقال إنه متجه إلى الولايات المتحدة.

رحيل راجاباكسا - الذي تعهد بالاستقالة اليوم- ينهي سلالة عائلية هيمنت على السياسة السريلانكية على مدى العقدين الماضيين.

للمزيد: تطورات مظاهرات سريلانكا

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا