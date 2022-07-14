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أرسل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا بريد إلكتروني للبرلمان معلنا استقالته الخميس، بعد يوم من هروبه خارج البلاد بعد موجة احتجاجات كبيرة أنهت حكمه، بحسب مصادر تحدثت للإعلام.

فر غوتابايا البلاد الأربعاء هاربا من احتجاجات ضده وصلت إلى اقتحام مقر إقامته السبت الماضي، وفوض صلاحياته لرئيس الوزراء ليصبح رئيس بالإنابة والذي فرض حالة طوارئ بالبلاد، بحسب وسائل إعلام تحدثت لمصادر وتصريحات رسمية.

وبحسب مصادر تحدثت للإعلام فر الرئيس أولا للمالديف ثم لسنغافورة وقد يذهب بعدها للسعودية.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية إنها سمحت لراجاباكسا بدخول أراضيها في زيارة خاصة و أنه لم يطلب اللجوء إليها ولم تمنحه هي حق اللجوء، بحسب رويترز.

رحيل راجاباكسا ينهي سلالة عائلية هيمنت على السياسة السريلانكية على مدى العقدين الماضيين.

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تطورات مظاهرات سريلانكا

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