* تم التحديث بتأكيد استقالة الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في خبر مقتضب أن رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح قدم، يوم الثلاثاء، استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح.

ولم تورد الوكالة مزيد من التفاصيل حول أسباب الاستقالة.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت، يوم الاثنين، عن مصادر حكومية قولها إن استقالة الوزراء تأتي "تضامنا مع رئيس الحكومة واحتجاجا على التصعيد غير المبرر من بعض النواب".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقيل فيها الحكومة في الكويت إثر خلافات مع مجلس الأمة (البرلمان).

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)