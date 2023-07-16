غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، يوم الأحد، بعد نقله إليها السبت لإصابته بالجفاف، وأكد الأطباء أنه بحالة جيدة، بحسب صحف إسرائيلية.

وتأجل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي كان مقرر عقده الأحد لمدة يوم بسبب الوعكة التي تعرض لها نتنياهو (73 عام).

وبحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فقد غادر نتنياهو المستشفى الأحد بعدما زرع الأطباء له جهاز لمراقبة القلب أثناء وجوده بالمستشفى.

ونقلت الصحيفة عن أطباء بمركز شيبا الطبي -الذي نقل إليه نتنياهو- قولهم إن السبب الأساسي لإدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي المستشفى هو الجفاف، مضيفين أن قلبه بحالة ممتازة، وأن الجهاز الذي تم زرعه يهدف إلى متابعة حالة القلب بشكل دوري.

وبحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر بمركز شيبا الطبي، فإن نتنياهو قد فقد الوعي أثناء وجوده بمنزله يوم السبت وسقط نتيجة لذلك ورطم رأسه قبل نقله إلى المستشفى.

ويواجه نتنياهو ما يمكن وصفه بأسوأ أزمة في البلاد بسببب تعديلات على النظام القضائي - تهدف الحكومة اليمينية من خلالها للسيطرة على النظام القضائي- وسبق أن أثارت التعديلات المقترحة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء لتأجيلها في مارس الماضي، قبل أن يوافق الكنيست مبدئيا الأسبوع الماضي في قراءة أولى على بند أساسي منها، ما أعاد الاحتجاجات مرة أخرى.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا