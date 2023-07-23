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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من صباح يوم الأحد لعملية جراحية ناجحة لزرع جهاز منظم لضربات القلب، فيما تولى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين القيام بمهام نتنياهو أثناء خضوعه للجراحة، بحسب صحف إسرائيلية ووسائل إعلام دولية.

تأتي العملية الجراحية بعدما كان نتنياهو (73 عام) أُدخل مطلع الأسبوع الماضي المستشفى لساعات إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث قال أطباء آنذاك إنه أصيب بالجفاف وخضع لزرع جهاز لمراقبة حالة القلب.

ووفق صحيفتي هاآرتس وتايمز أوف إسرائيل الإسرائيليتين، فقد خضع نتنياهو لعملية زرع منظم لضربات القلب يوم الأحد بمركز شيبا الطبي، وحالته الصحية جيدة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى في وقت لاحق الأحد.

وتقرر تأجيل زيارتين رسميتين لنتنياهو إلى كل من تركيا وقبرص كانتا مقررتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كما تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر انعقاده الأحد، وفق وسائل إعلام.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن نتنياهو قوله إن الأطباء أخبروه أنه من المتوقع خروجه من المستشفى في وقت يسمح له بالمشاركة في تصويت مقرر على مشروع قانون لتعديلات قضائية مثيرة للجدل.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأحد التصويت على مشروع قانون لتعديلات قضائية تقلص بعض سلطات المحكمة العليا قدمته حكومة نتنياهو اليمينية في يناير الماضي بعد وقت قصير من أدائها اليمين الدستورية، وهي تعديلات أثارت احتجاجات حاشدة مناهضة لها في إسرائيل.

وتسببت تلك التعديلات في ما يمكن وصفه بأنه من أسوأ الأزمات في البلاد، إذ يرى منتقدون أن حكومة نتنياهو تهدف من خلال التعديلات إلى السيطرة على النظام القضائي. وسبق أن أثارت التعديلات المقترحة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء لتأجيلها في مارس الماضي.

ويحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي -الذي يتولى رئاسة الحكومة لفترة سادسة- بتهم فساد لطالما نفى ارتكابها، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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