

وصل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة رسمية له خارج المنطقة منذ توليه منصبه في مايو، بحسب لقطات مباشرة بثتها قناة العربية.

وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحث الطرفان آفاق التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة والتغير المناخي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، بحسب بيان نشرته وام .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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