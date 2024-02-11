وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح يوم الأحد، جثامين 4 من أفراد القوات الإماراتية لقوا حتفهم إثر هجوم "إرهابي" في الصومال أثناء أدائهم مهمة تدريبية، وفق بيان لوزارة الدفاع الإماراتية.

ووقع الهجوم أثناء مهمة لتدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن اتفاقية ثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيان الوزارة المنشور على حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وذكرت الوزارة أن القتلى الأربعة هم العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي.

وأسفر الهجوم أيضا عن مقتل ضابط من القوات البحرينية، هو الرائد عبدالله راشد النعيمي.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، يوم السبت، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من قواتها وإصابة اثنين، لكن توفي أحد المصابين لاحقا متأثرا بإصابته.

وقالت الوزارة، السبت، إن الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية "في التحقيق بشأن العمل الإرهابي".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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