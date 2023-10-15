نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 223.8 مليار درهم (60.9 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يوم الأحد.

وبلغت نسبة نمو اقتصاد دبي في الربع الثاني وحده 3.6%، وفق ما ذكره ولي عهد دبي عبر منصة إكس (تويتر سابقا). وكان اقتصاد دبي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام.

ويعتمد اقتصاد إمارة دبي - وهو مكون أساسي في اقتصاد الإمارات - بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي، ويُنظر إلى الإمارة على أنها مركز تجاري إقليمي ومقصد سياحي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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