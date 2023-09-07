يعتزم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارة الصين خلال الشهر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس.

وتأتي الزيارة في وقت تتنامى فيه العلاقات الصينية الخليجية - وسط نشاط ملحوظ لبكين في منطقة الشرق الأوسط - ونجحت في التوسط لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس الماضي.

وحسبما نقلت الوكالة الكويتية، فإن حكومتي البلدين تعملان على الترتيب للزيارة المقررة في وقت لاحق هذا الشهر، لكنها لم تحدد الموعد.

ومايو الماضي، وقعت الكويت مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار، تمهيدا للانضمام بشكل كامل.

ومنظمة شنغهاي للتعاون تأسست في شنغهاي الصينية في 2001 وتضم حاليا 8 دول أعضاء من بينها الصين وروسيا والهند، ولدى 4 دول صفة مراقب من بينها أفغانستان وإيران، بحسب موقع المنظمة الرسمي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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