وجهت الحكومة البريطانية دعوة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة لندن هذا العام، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الجمعة نقلا عن مصادر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالحكومة البريطانية أن الحكومة وجهت دعوة إلى ولي العهد لكن لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل.

من المتوقع أن تتم زيارة الأمير بن سلمان في شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، بحسب التقرير.

وفي يونيو الماضي، قام ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتعتبر هذه الزيارات تطور في العلاقة بين الدول الغربية وبن سلمان والتي تدهورت أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وشبهة تورط بن سلمان في الحادث.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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