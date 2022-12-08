* تم التحديث بتوقيع اتفاقيات بين البلدين



وقعت السعودية والصين، يوم الخميس، أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات، وذلك بعدما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني في الديوان الملكي بقصر اليمامة.

ووقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما شهد ولي العهد السعودي ورئيس الصين توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل:



- خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

- مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية.

- مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

- اتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

- مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها.

وكان ولي العهد السعودي والرئيس الصيني أجريا في وقت سابق الخميس جلسة مباحثات رسمية في الرياض.

وتعتبر السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين.

ووصل الرئيس الصيني مساء الأربعاء إلى الرياض تلبية لدعوة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة ستمتد حتى يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأظهر حساب تابع لوكالة الأنباء السعودية على تويتر مقاطع فيديو توثق اللقاء.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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