تقدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري باستقالته من الحكومة بعد أقل من شهر على تشكيلها، حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، الثلاثاء.

والهاجري، كان بين 15 وزير ضمتهم حكومة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، تم تشكيلها منتصف يونيو الماضي، لكنه أصبح وزير للمالية فقط بدلا من توليه حقيبتي المالية والنفط سابقا.

وقالت القبس إن الوزير "قدم كتاب استقالته رسميا" لرئيس مجلس الوزراء، "على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية".

وأضافت المصادر للصحيفة الكويتية، أن الخلافات تدور حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وحسب الصحيفة، فإن مجلس الوزراء أقر الإبقاء على تبعية الهيئة لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وهو أيضا نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.

"الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة،" حسب الصحيفة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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