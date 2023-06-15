* تم إضافة خلفية

سيقوم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة لإيران السبت، بحسب رويترز نقلا عن وكالة تسنيم للأخبار الإيرانية.

وتأتي الزيارة بعد اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي وُقع في 10 مارس الماضي بوساطة صينية والذي عقبه عدة خطوات للتقارب بين البلدين.

وقطع البلدان علاقاتهما منذ يناير 2016، على خلفية الهجوم على سفارة السعودية في طهران، وتصاعد أزمة بين البلدين بعد إعدام الرياض - التي يحكمها ملوك من الطائفة السنية - لرجل الدين الشيعي نمر النمر مما أغضب طهران التي تخضع لحكم ديني شيعي.

والشهر الماضي، عيّنت إيران علي رضا عنايتي سفير لها في السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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