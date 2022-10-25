قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء إن الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة لن يدوم.

تشهد العلاقات الأمريكية السعودية توتر تطور إلى "حرب كلامية" بعد أن اتخذت دول أوبك بلس ـ والسعودية عضو بارز فيها ـ قرار بخفض سقف الإنتاج في اجتماعها الأخير أوائل الشهر الجاري. وصدرت منذ ذلك الحين، تصريحات من الجانبين من بينها إقرار أمريكي بالطلب من السعودية تأجيل قرار الخفض واعتباره سياسي، وهو ما نفته السعودية ودول أعضاء أخرى في مجموعة أوبك بلس.

وتضم أوبك بلس مجموعة من منتجي النفط على رأسهم السعودية وروسيا.

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وعندما سئل الفالح عما إذا اعتبر الحدث الأخير بين السعودية والولايات المتحدة "عابر" رد بالإيجاب.

وقال خلال مداخلة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "مررنا بالكثير، ولكن على المدى الطويل نحن حليفان قويان،" لافتا إلى العلاقة القريبة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

"سنجتاز هذا الخلاف الأخير الذي أعتبره غير مبرر وآمل أن يكون سوء تفاهم، أما من الناحية الأخرى (علاقاتنا) قوية جدا مع الشركاء الآسيويين".

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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