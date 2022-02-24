بوتين يعلن شرارة الحرب

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا صباح الخميس.

وفقا لما نقلته عدة وسائل إعلام، طالب بوتين في خطاب متلفز، القوات الأوكرانية بإلقاء أسلحتها والعودة إلى ديارها، قائلا إن الاشتباكات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت، كما ألقى بالمسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المحتملة على الحكومة الأوكرانية.

بايدن يتعهد برد حاسم

- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان للبيت الأبيض، الهجوم بأنه غير مبرر ، وقال إنبوتين اختار حرب مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، وأن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة. وان العالم سيحاسب روسيا.

عقوبات إضافية في الطريق

- ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيلتقي بايدن مع نظرائه في مجموعة السبع(التي تضم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وايطاليا وكندا) ثم يتحدث إلى الشعب الأمريكي لإعلان عن العقوبات الإضافية التي ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على روسيا.

أوكرانيا تتجه للأحكام العرفية .. وتؤكد أنها سترد

- دعا الرئيس الأوكراني إلى إعلان الأحكام العرفية في البلاد، فيما أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وفرضت أوكرانيا، صباح اليوم،قيود على الرحلات الجوية المدنية وأغلقت مجالها الجوي وسمع دوي انفجارات في أوكرانيا و روسيا على مناطق حدودها مع أوكرانيا.

رد فعل الأسواق

- ارتفعت أسعار الدولار والذهب والنفط بشدة بعد قرار بوتين، وبدأ خام برنت سلسلة ارتفاعات منذ إعلان العملية العسكرية، حتى تجاوز مستويات 100 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، كما قفز سعر الذهب الفوري أكثر من 1.7% وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يناير 2021.

وكسب الدولار الأمريكي 0.5% ليصل المؤشر الذي يقيس أدائه أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 96.67 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم في وول ستريت على انخفاض حاد الأربعاء. حيث أغلق ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 1.82% و ناسداك 2.55%. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1.37%.

و هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات الخميس في بورصة طوكيو 0.64 %.

للمزيد: تحليل - ماذا سيحدث في المنطقة العربية في حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصلyasmine.saleh@lseg.com)

#موجزاليوم

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا