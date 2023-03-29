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منظمة شنغهاي للتعاون تمنح صفة "شريك الحوار" إلى السعودية
تأتي الخطوة في وقت تتسع فيه العلاقات السعودية الصينية ورويترز عن مصادر: صفة شريك الحوار هي خطوة أولى قبل أن تنال السعودية العضوية الكاملة "على المدى المتوسط"
٢٩ مارس، ٢٠٢٣
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