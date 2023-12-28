أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، قانون جديد يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة تنافسية عالمية، وفق بيان لمكتب دبي الإعلامي الأربعاء.

وتستهدف الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، من خلال التركيز على عدد من القطاعات.

ووفقا للبيان، يحدد القانون الجديد أهداف المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تشمل الارتقاء بتصنيفها في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية.

ويهدف المجلس التنفيذي، وفق القانون الجديد، إلى تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالميا ، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، ودعم جاهزية دبي للمستقبل.

اختصاصات المجلس

- اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات المختلفة

- تحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها

- العمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي لضمان تنفيذها على النحو الأمثل

- اعتماد البرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها

- متابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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