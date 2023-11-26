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قضت محكمة التمييز الكويتية، يوم الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل لاتهامات تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، بحسب وكالة رويترز.

وظهرت القضية للعلن في عام 2019 وعُرفت باسم قضية "صندوق الجيش" -وهو صندوق معني بتقديم المساعدات للعسكريين بالكويت- وتتعلق بملايين الدينارات من أموال الصندوق.

ووفق رويترز، فلم تصدر المحكمة، الأحد، حكم بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح في القضية نفسها وألزمته برد مبالغ مالية.

وكان جابر المبارك قدم استقالته واستقالة حكومته في 2019 بعد سعي أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) للتصويت على سحب الثقة من خالد الجراح أثناء شغله منصب وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة المتعلقة بأموال الصندوق.

وخالد الجراح هو من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، بحسب رويترز.

وسبق أن نفى المبارك والجراح الاتهامات الموجهة إليهما، كما تم تبرأتهما في مارس 2022 من الاتهامات المتعلقة بصندوق الجيش، لكن القضية عادت بعد استئناف الادعاء الكويتي، وفق الوكالة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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