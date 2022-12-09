وافق مجلس التعاون الخليجي، بعد اجتماع له الجمعة في الرياض، على طلب من الكويت للاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج لفترة ثانية، بحسب البيان الختامي للقمة.

"وافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية لمعالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023م، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير 2023م،" بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقد تولى الحجرف منصبه منذ فبراير 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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