دخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى صباح يوم الأربعاء نتيجة وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الديوان الأميري الكويتي.

وأضاف وزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في بيان نقلته كونا، أن أمير الكويت سيتلقى "العلاج اللازم" وسيجري فحوصات طبية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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