*تم التحديث ببيان الإمارات

قررت قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما من خلال استئناف عمل سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة يوم الاثنين 19 يونيو، وفق ما أعلنه البلدان.

وجاء في بيان منفصل صدر عن وزارتي الخارجية القطرية والإماراتية أنه "انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023".

يأتي ذلك بعد قرار مماثل اتخذته البحرين وقطر بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وبعد أكثر من عامين على إعلان العلا الذي أنهى القطيعة بين قطر وتحالف عربي يضم السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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