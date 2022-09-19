يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم السبت جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر، حيث من المقرر أن يناقش الاستثمار في ألمانيا ومسائل أخرى، وفقا لما نقلته رويترز عن متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين.

وتسعى الدول الأوروبية إلى توفير إمدادات للطاقة بديلة عن تلك التي تأتي من روسيا فيما تعتبر السعودية والإمارات من الدول القليلة في العالم ذات قدرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام نظرا لطاقة الاحتياط، أما قطر فهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وبحسب رويترز، سيصل شولتز إلى السعودية يوم السبت، ثم يلتقي رئيس الإمارات محمد بن زايد الأحد قبل أن يختتم جولته الخليجية في قطر في ذات اليوم.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول اعتمادا على إمدادات الطاقة من روسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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