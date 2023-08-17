بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الخميس، تعزيز العلاقات بين البلدين وإمكانية عقد لقاء في أقرب فرصة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن بيان من مكتب سوناك.

ووفق البيان، اتفق سوناك مع بن سلمان على مواصلة العمل عن كثب لتعزيز التعاون البريطاني السعودي وقال أنهما "يتطلعان لعقد لقاء بالحضور الشخصي في أقرب فرصة".

والشهر الماضي، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية وجهت دعوة إلى بن سلمان لزيارة لندن هذا العام.

وفي يونيو الماضي، قام ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعتبر هذه الزيارات تطور في العلاقة بين الدول الغربية وبن سلمان والتي تدهورت أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ عدة سنوات وشبهة تورط بن سلمان في الحادث.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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