تتجه الدول الغربية لإعلان مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا التي شنت عملية عسكرية موسعة في أوكرانيا صباح يوم الخميس، في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

وكانت دول أوروبية والولايات المتحدة أعلنت في الأيام الماضية عن عقوبات أولية على روسيا بعد اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم الاثنين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، بشرق أوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان لوسائل الإعلام، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض عقوبات جديدة في اجتماع طارئ اليوم.

"بهذه الحزمة سنستهدف قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الروسي بحرمانهم من الحصول على تكنولوجيات رئيسية ودخول أسواق رئيسية.. سوف نضعف القاعدة الاقتصادية الروسية وقدرتها على التحديث"، بحسب ما قالته أورسولا.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك سنجمد أرصدة روسية في الاتحاد الأوروبي، ونمنع دخول البنوك الروسية إلى سوق المال الأوروبية".

كما أن جيمس كليفرلي، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أعلن اليوم، أن بلاده سترد على العملية الروسية في أوكرانيا "بأكبر وأقسى حزمة من العقوبات على موسكو"، وأشار إلى أن بعضها سيسري من اليوم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم إن العقوبات الأوروبية على روسيا ينبغي أن تستهدف رئيسها فلاديمير بوتين وحكومته مباشرة.

أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك توعدت بفرض حزمة "كاملة" من العقوبات على روسيا، وقالت "سنطلق الحزمة الشاملة من العقوبات الجماعية على روسيا... إذا لم نتخذ موقف حازم الآن فسوف ندفع ثمن أعلى".

ونرصد في هذا التقرير العقوبات التي فرضت في الأيام الأخيرة وحتى الآن:

- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" السويسرية - المملوكة لشركة غازبروم الروسية الحكومية - المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، الذي تكلف بنائه 11 مليار دولار ويربط بين روسيا وألمانيا.

- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات علىماتياس وارنيج، الرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2" .

- يوم الثلاثاء أعلنت ألمانيا أنها علقت المصادقة على مشروع خط الغاز الروسي الجديد، وهو الأمر الذي يضرب خطط روسيا لتوسيع سيطرتها على إمدادات الطاقة في أوروبا التي تعاني من أزمة غاز قوية هذا الشتاء.

- أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أيضا أنها ستفرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، وقال بايدن: "لم يعد بإمكان روسيا جمع الأموال من الغرب، ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوروبية أيضا". وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن حظر شراء سندات الحكومة الروسية.

- أعلن بايدن يوم الأربعاء عن عقوبات ضد بنكي "في إي بي" و"برومسفياز" المملوكين للدولة الروسية والذي يقدمان قروض للتنمية الاقتصادية والأغراض الدفاعية.

- العقوبات الأمريكية شملت بعض أفراد النخبة الروسية، ومن بينهم بيتر فرادكوف، رئيس "برومسفيازبنك" التنفيذي، وسيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، وألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأحد المقربين من بوتين.

- أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن عقوبات، شملت فرض عقوبات على 351 نائب في مجلس الدوما الروسي صوتوا للاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

- طالت العقوبات الأوروبية كذلك 23 شخصية روسية شاركت في العدوان على أوكرانيا من خلال اتخاذ قرارات سياسية أو شن "حرب تضليل إعلامية"، ومن بينهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس إدارة الرئاسة أنتون فاينو المقرب من بوتين، بالإضافة إلى مصارف ورجال أعمال "يدعمون ماليا أو ماديا العمليات الروسية" في المنطقتين الانفصاليتين.

- شملت العقوبات الأوروبية 3 بنوك روسية تُمول العمليات العسكرية -أو غيرها من العمليات- في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا وهي: "في إي بي بنك"، "بنك روسيا"، وبنك "برومسفياز".

- العقوبات الأوروبية شملت أيضا فرض قيود على وصول الحكومة الروسية لرؤوس مال في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للأسواق والخدمات المالية، وحظر التبادل التجاري مع المنطقتين الانفصاليتين.

- كان بايدن أصدر قرار يوم الاثنين يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، مع ما يطلق عليهما جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، التي اعترف بوتين باستقلالهما.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

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