نقلت القبس الكويتية، عن مصدر حكومي يوم الخميس، أن الوزراء في حكومة الكويت الجديدة - التي أعلن تشكيلها الأربعاء - رفعوا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة.

ويستمر الجدل بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، حيث أدى نزاع هذا العام إلى استقالة حكومة سابقة في أبريل، وتبعها حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة أعلنت نتائجها آخر سبتمبر وأظهرت حضور قوي للمعارضة في مجلس الأمة.

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الكويت: انتخاب مجلس الأمة وظهور قوي للمعارضة



وقالت صحيفة المجلس الكويتية في خبر بثته عبر موقعها على تويتر أن الوزراء تقدموا باستقالتهم ووضعوها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، على خلفية الرفض النيابي للتشكيل الحكومي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، الأربعاء - عن نواب - اعتراضهم على تشكيل الحكومة التي وصفوها بأنها حكومة "سوء اختيار" واعتبروا أنها تضم أسماء وزراء "مرفوضة شعبيا".

ثم نقلت الصحيفة ذاتها، عن مصادر لم تسمها الخميس، أنه تم تأجيل أداء اليمين الدستورية الذي كان مقرر اليوم، إلى وقت لاحق - على خلفية ما أسمته "الاحتقان النيابي".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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