يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة السعودية يوم الخميس المقبل، ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين لم تسمهما.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه تركيا الى تخفيف حدة التوتر مع الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية بعد أن تأزمت االعلاقة بينهما منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأشارت رويترز في تقريرها الى أن تركيا تواصلت مع عدد من الدول الخليجية بحثاً عن الدعم الاقتصادي. يشهد الاقتصاد التركي ارتفاعاً في معدل التضخم وازدادت أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن القضاء التركي، أغلق قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي وإحالتها إلى السلطات القضائية السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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