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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، إجراء تعديلات وزارية في حكومة الإمارات، وفق ما كتبه على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) السبت.

وتضمن القرار تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب. والنيادي كان "أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب،" حسبما كتب بن راشد.

وتم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائب لرئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ومسؤول عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية. ووفق ما أعلنه بن راشد سيقود مكتوم فريق اتحادي معني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي.

ومكتوم بن محمد، هو نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

كما تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من محمد بن أحمد البواردي. وكان مبارك يعمل وكيل لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشار في ديوان الرئاسة.

وتضمنت التعديلات، تعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من الوزيرة السابقة مريم المهيري.

وحسبما كتب بن راشد، ستعمل الوزيرة الجديدة على "ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي".

وتم تعيين مريم المهيري - التي قادت ملف COP 28 الذي استضافته الإمارات نهاية 2023 - في منصب رئيس مكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.





(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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