سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارة للبلدين يوم الأربعاء 6 ديسمبر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) الناطقة بالإنجليزية، عن الكرملين، ستناقش اللقاءات أوجه التعاون المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ملف النفط.

تأتي زيارة بوتين للخليج، فيما تستضيف الإمارات قمة المناخ COP28 حيث تجري نقاشات للتوصل لرؤيا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بينما تطبق دول أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا خفض طوعي لإنتاج النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من 2024.

ووفق تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، نقلتها الوكالة الرسمية، سيكون النفط على جدول الأعمال في الزيارة التي ستتم "بشكل فعال خلال فترة زمنية مدتها 24 ساعة".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها بوتين للبلدين منذ أكتوبر 2019، أي قبل إغلاق كوفيد والحرب في أوكرانيا.

ونقلت تاس، تصريحات لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قال فيها "ستبدأ الاجتماعات في الإمارات.. وستكون هناك محادثات بين الوفدين، وبعد ذلك سيكون هناك حوار ثنائي بين بوتين ومحمد آل نهيان".

ومن ثم سيزور بوتين الرياض. ومرة أخرى، سيجري الوفدان محادثات هناك، يعقبها حوار بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي. ومن المقرر بعد ذلك أن يعود بوتين إلى موسكو، حسب تاس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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