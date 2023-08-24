

تستعد دول تجمع بريكس لدعوة السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - والعديد من الدول الأخرى من الشرق الأوسط من بينها مصر للانضمام إلى التكتل، وفقا لما نقلته بلومبرغ، عن مصادر مطلعة على المحادثات.

واتفقت دول تكتل بريكس -الذي يضم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والذي يعقد القمة الـ 15 للتجمع في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع- يوم الأربعاء على آليات لبحث ضم أعضاء جدد.

وانطلقت القمة الـ 15 لبريكس يوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 24 أغسطس 2023، تحت شعار "بريكس وأفريقيا" فيما يسعى التجمع للتوسع في عدد أعضائه.

وبحسب بلومبرغ، تأتي محاولة التوسع بقيادة الصين، وبدعم من روسيا وجنوب إفريقيا. ومن شأن دخول أعضاء جدد أن يكون أول توسع منذ عام 2010.

وكانت أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى التكتل الصاعد، من بينها دول عربية منها السعودية والإمارات ومصر، وفق تقارير إعلامية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" يوم الأربعاء، قد يتم قبول 3 إلى 5 دول في البريكس هذا العام، ويدرج البعض الأرجنتين والإمارات والسعودية ضمن هذه الدول.

وتشارك عدة دول عربية في الاجتماع السنوي لبريكس، حيث يرأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة، فيما يرأس الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وفد الإمارات، ويشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على رأس وفد مصري في أشغال القمة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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