أعلن مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتي، انتخاب سيدة إماراتية كعضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس".

وانضمت الإمارات في أكتوبر 2021، للبنك التابع لتجمع بريكس والذي تأسس في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي. ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية.

وكتب نائب حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الاثنين إن البنك انتخب خلال اجتماعه السنوي في شنغهاي الصينية، ثريا الهاشمي "عضو بمجلس الإدارة ومدير المجموعة"، مشيرا إلى أنها أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب.

وتشغل الهاشمي، منصب مدير إدارة العلاقات والمنظمات الدولية المالية الدولية في وزارة المالية الإماراتية.

يكتسب تجمع بريكس الذي يضم كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، قوة اقتصادية بمرور السنوات حتى أن تقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وهو مصدر أساسي للحبوب في العالم.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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