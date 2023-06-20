انتخب مجلس الأمة الكويتي - البرلمان - أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء.

وجرت انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو الماضي بعد أن أعلن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوم بحل مجلس الأمة السابق في مايو.

ولطالما شهدت العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت أزمات متتابعة وتوترات، وكثيرا ما كانت تلك الأزمات تؤدي إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان أو الأمرين معا.

وشغل السعدون، الذي ولد في عام 1934 منصب رئيس مجلس الأمة سابقا في الأعوام: 1985، 1992 و1996 وكان عضو بالمجلس لنحو عقد قبل هذا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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