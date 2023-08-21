تستعد اليابان لعقد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أوائل شهر سبتمبر المقبل حيث يُتوقع أن يحضر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اجتماع مع نظرائه في الدول الست للمجلس، مع احتمالية زيارة مصر والأردن، وفقا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء اليابانية الناطقة بالإنجليزية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها يوم الأحد.

ووفقا للوكالة، تسعى اليابان لتعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط لضمان إمدادات طاقة مستقرة مع نمو تواجد الصين - التي تعمق علاقاتها الخليجية وتوسطت في اتفاق إعادة العلاقات السعودية الإيرانية هذا العام - في المنطقة، فيما تعتمد طوكيو على دول الخليج التي تضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات لتوفير أكثر من 90% من نفطها الخام.

ويتوقع أن يؤدي الاجتماع القادم لوزراء الخارجية إلى مزيد من المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة والتعاون المحتمل في مجال تقنيات الطاقة، مع احتمال إدراج البرنامج النووي الإيراني على جدول الأعمال، وفقا لما نقلته الوكالة.

زيارة الوزير الياباني للشرق الأوسط قد تتضمن أيضا مصر والأردن، حيث يخطط للمشاركة في حوار سياسي مع وزراء من جامعة الدول العربية - التي تضم 21 دولة شرق أوسطية وإفريقية بالإضافة إلى فلسطين - مع ترتيب إجراء محادثات ثنائية مع بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بحسب مصادر الوكالة اليابانية.

ووسط هذا التقارب الآسيوي الخليجي، تسعى أمريكا للحفاظ على تواجدها في المنطقة وعلاقاتها مع الدول الخليجية، حيث نقل موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري عن أربعة مصادر الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل.

ووفق أكسيوس، قد يعطي مثل هذا الاجتماع دفعة للمحادثات الأمريكية- السعودية حول اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أمريكية للرياض وعقد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ولا تجمع السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن إسرائيل تعول على الولايات المتحدة في أن تكون وسيط للسلام بينها وبين الرياض، كما كانت واشنطن وسيط في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وتعمل الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق مماثل مع السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري ، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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