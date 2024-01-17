*تم إضافة تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأربعاء، بأن مرسوم صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزير.

كان أمر أميري صدر منذ أسبوعين بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

والشهر الماضي، قبل أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عام) استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوزراء وكلفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

أبرز التعيينات

تضمن تشكيل الحكومة الجديدة تغييرات على أغلب وزراء الحكومة السابقة.

ووفقا للوكالة، تم تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائب لرئيس الوزراء ووزير للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزير للخارجية.

كما تم تعيين عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائب لرئيس الوزراء ووزير للنفط وأنور عبد الله المضف وزير للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

للمزيد: أمير الكويت الجديد يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

للمزيد: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس للوزراء بالكويت

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا