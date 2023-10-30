عينت الكويت يوم الاثنين جاسم الاستاد -الذي يشغل منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - وزيرا للأشغال العامة بالوكالة، بعد قبول استقالة أماني بوقماز من منصبها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوردت وكالة رويترز الاثنين أن بوقماز تواجه استجوابين من نائبين بالبرلمان حول عدة قضايا واتهامات أهمها فشلها في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطيل المشاريع.

ويحيط الوضع السياسي في الكويت توترات مستمرة، خاصة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي كثيرا ما كانت تؤدي إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان أو الأمرين معا.

ووزارة الأشغال العامة معنية بتأمين متطلبات الوزارات والمؤسسات العامة من مباني وإنشاءات، وشق وصيانة الطرق والساحات، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وإنشاء البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة وتنفيذ غيرها من المشروعات، وفق وكالة كونا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا