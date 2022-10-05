عُين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من جديد رئيس لمجلس الوزراء الكويتي، وفقا لأمر أميري صدر يوم الأربعاء ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وسيكلف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء مجلس الوزراء الجدد.

يأتي ذلك بعد أيام على استقالة حكومته في أعقاب انتخابات تشريعية جرت في 29 سبتمبر أدت إلى مشاركة أكبر للمعارضة في مجلس الأمة الكويتي.

وبحسب المادة 57 من دستور الكويت، يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وهي المرة الثانية التي يُكلف فيها الشيخ أحمد بتشكيل الحكومة. وكان قد عُين في يوليو الماضي بعدما استقالت الحكومة الكويتية على اثر خلافات مع مجلس الأمة أو البرلمان، الذي تم حله في النهاية وتشكل برلمان جديد بعد الانتخابات التشريعية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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