قالت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إنها أحبطت مخطط لخلية "إرهابية" كانت تنوي استهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

ووفقا لبيان الداخلية عبر إكس (تويتر سابقا) " تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي الى تنظيم إرهابي".

وفي 2015، أدى تفجير انتحاري لمسجد تابع للطائفة الشيعية بالكويت إلى مقتل 27 شخص وإصابة نحو 227 آخرين خلال صلاة الجمعة بشهر رمضان، فيما أعلن ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم، وفق وسائل إعلام دولية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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