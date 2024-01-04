صدر أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس.

وقبل أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عام)، الشهر الماضي، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوزراء وكلفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفي خطابه أمام مجلس الأمة، قال أمير الكويت إن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على "الإضرار بمصالح البلاد والعباد" منتقدا أداء الطرفين في عدد من الملفات، وطالب بضرورة "مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية.. وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات".

للمزيد: أمير الكويت الجديد يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا