

أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط طائرة مقاتلة من طراز تورنيدو، خلال مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية، ونجاة طاقمها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاثنين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله "سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".



ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر على الأرض، حسب المتحدث، فيما بدأت لجنة تحقيق مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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