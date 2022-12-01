وقعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الخميس "تهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية."

وحضر التوقيع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.

ستعمل الشركة الإسبانية وفقا للاتفاق على توطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.

وتشمل مذكرة تفاهم دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة وتطوير البرمجيات والدعم اللوجيستي وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا