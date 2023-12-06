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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان استقبل الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل يوم الأربعاء إلى أبوظبي في زيارة رسمية.

وأضافت وام في بيان أن عدد من الطائرات الحربية رافقت الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء الإمارات "تحية لضيف البلاد".

وقال بوتين للرئيس الإماراتي، بحسب ما نشرته رويترز، إن العلاقات الروسية - الإماراتية ترقى إلى مستوى رفيع جدا لم يسبق لها مثيل.

وأضاف بوتين، أنه سيناقش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اليوم وسيتحدث أيضا عن الصراع في أوكرانيا، وفق رويترز.

وسيزور بوتين السعودية أيضا للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تأتي زيارة بوتين للإمارات والسعودية، فيما تستضيف الإمارات قمة المناخ COP28 حيث تجري نقاشات للتوصل لرؤية حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

كما تأتي بعد أقل من أسبوع على قرار بعض دول أوبك بلس ومن بينها السعودية وروسيا والإمارات على خفض طوعي لإنتاج النفط حتى الربع الأول من 2024.

وستناقش اللقاءات أوجه التعاون المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ملف النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) الناطقة بالإنجليزية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن الكرملين.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارتان 24 ساعة، وفق تاس.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها بوتين للبلدين منذ أكتوبر 2019، أي قبل إغلاق كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وقالت كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي" ومقرها لندن، لزاوية عربي "بالطبع النفط سيكون مسألة مهمة في النقاشات ففي نهاية المطاف يعتبر النفط مصدر أساسي لقوة بوتين الاقتصادية وبالتالي العسكرية. وسيستغل بوتين الدمار الذي خلفته الحرب في غزة والتي حولت انتباه العالم من (الصراع) الدائر في أوكرانيا".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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